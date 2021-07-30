Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı

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Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Otbiçer Mahallesi, koronavirüs vaka ve temaslı sayılarının artması üzerine 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs vaka ve temaslı sayısının arttığı Gürpınar'ın kırsal Otbiçer Mahallesi´nin karantinaya alınmasına karar verildi. Mahallede, polis güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışlara izin verilmeyen mahallede sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan kişileri tespit etmek amacıyla filyasyon çalışması başlattı.

Otbiçer Mahallesi, 29 Mart'ta da 14 gün karantinaya alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2021-07-30 10:15:38



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