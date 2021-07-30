Van Büyükşehir Belediyesinin Kur’an kursu başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik Kur'anı Kerim kursu açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte açmış olduğu kurslarda eğitim vermeye başladı. Bu kapsamda Kadın ve Aile Merkezinde çocuklar için Kur'anı Kerim kursu açıldı. İl Müftülüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen kurs, aileler tarafından yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin büyük çoğunluğunu ise 8 ile 12 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor.

Açılan kurslardan dolayı ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Kurslarımız pandemi kurallarına uygun olarak yapılıyor. Eğitimlerimizi Van Müftülüğünde görevli hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Kurslara ilgi oldukça yoğun. Ailelerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Kursumuz ilk mezunlarını inşallah bir ay sonra verecek” dedi.

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