Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

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Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesine bağlı 1,7 kilometre uzunluğundaki Veysel Karani Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Edremit Kurubaş Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’ni birbirine bağlayan Veysel Karani Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan 1,7 kilometrelik cadde de sıcak asfalt serimine başlandı.

Yıllardır ulaşımda sorun yaşayan mahalle sakinleri ise çalışmalardan ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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