Van Valisi, selin vurduğu mahallelerde incelemelerde bulundu



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleriyle birlikte sel felaketinden etkilenen Başkale ilçesine bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile birlikte 3 gün önce aşırı yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde incilemelerde bulundu. Selden en çok etkilenen Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi'ne giden Vali Bilmez, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD, VEDAŞ ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı.

Vali Bilmez, sel felaketinin meydana geldiği ilk anda devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduklarını söyledi. Vali Bilmez, "Bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgede önümüzdeki günlerde benzeri bir yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi alacağız. Yağmur anlarında hayvanlarımızı dere yataklarından uzak tutalım. Bu felakette ekiplerimiz birçok hayvanın telef olduğunu tespit etmiş. Bölgede oluşabilecek felaketlere karşı tedbirimizi elden bırakmayalım" dedi.

Buradaki incelemelerin ardından Yavuzlar Mahallesi'ne geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin dere yatağında bulunan ve sel sularından dolayı çöken istinat duvarı bölgesinde inceleme yapan Vali Bilmez, selden etkilenen Yurttepe Mahallesi Terazin mezrasına geçerek, mahallelinin sorunlarını dinledi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-07-30 19:47:50



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