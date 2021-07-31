Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van'ın doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (2050 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani taşkın, sel, su baskını, yıldırım düşmesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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