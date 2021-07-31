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Van’da aşısızlık korona virüs hasta sayılarını artırdı Hastanelerde yatanların büyük çoğunluğunu aşı olmayanlar oluşturuyor Van, aşıda ‘kırmızı’ kategoriden ‘turuncu’ kategoriye geçti

İHA

Van’da aşısızlık korona virüs hasta sayılarını artırdı Hastanelerde yatanların büyük çoğunluğunu aşı olmayanlar oluşturuyor Van, aşıda ‘kırmızı’ kategoriden ‘turuncu’ kategoriye geçti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen, hastanede yatan hasta sayılarında artış yaşandığını belirterek, “Yatan hastalarımızın yüzde 90’ı aşı olmamış vatandaşlardır” dedi.
Korona virüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan aşı oranın yüksek olmasının hastaneye yatışı düşürmekte büyük bir öneme sahip olduğu tespit edildi. Uzunca bir süredir aşıda Türkiye ortalamasının altında yer alan Van, çok yüksek riskli ‘kırmızı’ kategoriden, yüksek riskli ‘turuncu’ kategoriye geçti. Aşılamada yeterli ortalamayı henüz yakalamayan Van’da, son zamanlarda aşısızlığa bağlı hastanede yatan hasta sayıları da arttı.

“En büyük silahımız aşıdır”
İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen, hastanede yatan hastaların büyük çoğunluğunun aşı olmayanların oluşturduğuna dikkat çekti. Günlük bin kişinin aşı olduğu Van’da sayının hâlâ yeteri seviyelere ulaşmadığını ifade eden Dr. Şen, “Vatandaşlarımızın gelip aşı olmalarını ve korona virüsten korunarak bağışıklık kazanmalarını bekliyoruz. Her vatandaşımızın kendi yakın çevresinde, akrabasından Covid19 olan vardır. Diğer taraftan serviste, yoğun bakımında yatan ve hayatını kaybeden yakını vardır. Bunun engellenmesi için en büyük silahımız aşıdır. Hastanemizde aşı konusunda, aşının tedariki ve personel açısından bir sıkıntımız yok. Bu kapsamda vatandaşımızı aşı olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

“Aşı ikna ekipleri oluşturduk”
Hastane olarak aşı konusunda ikna ekipleri oluşturduklarını dile getiren Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vatandaşımızın kafasında herhangi bir şüphe varsa bunları giderecek ve gerekli açıklamayı yapacak ekibimiz hazır. Vatandaşlarımız hastanemize gelip bu bilgileri alıp ikna olduktan sonra aşı olmalarını bekliyoruz. Van olarak aşı oranımız biraz daha düşüktür. Bu nedenle vaka sayılarında artış var. Hastanemizde yatan hasta sayısında da artış var. Burada yatan hastalarımızın yüzde 90’ı aşı olmamış vatandaşlardır. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşı olup, korona virüse yakalanmamaları için hazır olarak bekliyoruz.”

“Sadece bilime inanın”
Üçüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye gelen gezgin vatandaş, mart ayında ablasını korona virüsten kaybettiğini belirterek, “Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve söylentileri ciddiye almak yerine, bilimin ışında doğru yönde ilerlemek adına, herkesin aşılarını bir an önce yaptırmalarını öneriyorum. Çevrenizdeki sevdiklerinize zarar vermemek ve kendiniz korumak adına lütfen aşınızı olun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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