Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Van’ın Özalp ilçesinde cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı.
Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı. Komşularının olayı fark etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10’dan küçük olan 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırdı. Anne ve çocuklarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.