Sel felaketinden son anda kurtarılan kadın konuştu Başkale’de 6 ev yıkılırken, suların sürüklediği minibüs ise ağaçlara takılarak durabildi Evleri zarar görenler geçici olarak yurtlarda barındırılacak

Van’ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sele kapılarak son anda kurtarılan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, 6 ev ise yıkıldı.

Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda yarı baygın şekilde kurtarılan Kader Yurtseven (22) ise yaşadığı dehşeti anlattı. Nefes almakta zorlanan ve uzun süre sonra kendisine gelen Yurtseven, evin en büyüğü olduğunu ve hayvanları almaya giderken sele kapıldığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını söyledi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve beraberindeki yetkililer de selin ardından hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Solak, yaraların sarılması için devlet olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

Esenyamaç Mahallesi’nde 5 ve bağlı Onikidere mezrasında ise bir evin yıkıldığı sel felaketinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma da yaşanmadı. Evleri yıkılanların geçici olarak yurtlara yerleştirileceği belirtilirken, AFAD, UMKE, jandarma, belediye ve kaymakamlık görevlileri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valiliği ise yaşanan sel felaketinin ardından bir açıklama yaparak, özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşların hayvan otlatmamalarını istedi. Açıklamada, “28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçemizde meydana gelen sağanak yağış ve sel felaketi bugün (31 Temmuz Cumartesi) etkisini artırarak Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasara yol açmıştır. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmazken, sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.