Van’da yıldırım çarpması: 1 ölü

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Van’ın Özalp ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Van’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu birçok ev sular altında kaldı. Özalp ilçesine bağlı Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Yusuf Kan (20) ise yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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