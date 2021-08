Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü (2)

BAKAN YARDIMCI İNCE 'SEL' BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selin vurduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından helikopterle kente dönen İnce, Ferit Melen Havalimanında yaptığı koordinasyon toplantısının ardından sel felaketinin yaşadığı bölgelerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Van'ın Başkale ve çevresinde dün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerinde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 170 haneli Esenyamaç mahallesinde sele neden oldu. Bir gün arayla meydana gelen sel yaklaşık yarım saat sürdü. Yağışın ardından gelen sel suları, Esenyamaç Mahallesi ve Oniki Dere mezrasında 11 ev kullanılamaz hale gelirken, sele kapılan 900 hayvan öldü. Selin ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, bölgedeki çalışmalar 32 iş makinesi ile yürütüldü. Mahalleye giden Türk Kızılay'ı ekipleri, bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek dağıttı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte iki kez selin vurduğu mahallede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından helikopterle kente dönen Bakan Yardımcısı İnce, Ferit Melen Havalimanında ilgili kurum yetkilileriyle önce koordinasyon toplantısı yaptı, ardından durum değerlendirmesinde bulundu.

'900 HAYVAN ÖLDÜ'

Bakan Yardımcısı İnce, ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarında Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin kullanılamaz hale geldiğini, selin meydana geldiği Özalp Çaldıran ve Başkale ilçesine bağlı 21 mahallede şu ana 900 hayvanın öldüğünü söyledi. Başkale ilçesine Esenyamaç Mahallesi başta olmak üzere, bu bölgede bir sel afeti ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı İnce, "Burayı yerinde görmek, buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına, bir an önce yaralarını sarması için milletvekilleri, valimiz ve kurum amirlerimizle sahada incelemelerde bulunduk. Felaketin eşiğinden dönülmüş bir durumun olduğuna kendi gözlerimizle şahit olduk. Esenyamaç Mahallesi'nde 11 vatandaşımızın evi kullanılamaz hale geldi. Oraya bağlı Oniki Dere Mezrası'nda bir vatandaşın evi kullanılamaz durumda. Burada içme suyu ihtiyacını tespit ettik. Diğer taraftan iş makinesi ihtiyacı gördük. İş makinelerimiz de şu an araya ulaştılar. İçme suyu sorunu da VASKİ çalışmalarıyla giderilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar neticesinde 900 hayvanın şu ana kadar telef olduğunu tespit etti. Bunların zararları, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandığı üzere, devletimiz tarafından karşılanacak" dedi.

'32 EV KULLANILAMAZ HALDE'

Yapılan hasar tespit çalışmalarında Van'ın 3 ilçesine bağlı mahallelerde 32 evin kullanılamaz halde olduğu ekiplerce tespit edildiğini anlatan İnce, "Bunun için de gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Alt yapıda bazı bozukluklar ile dere ıslahı gereken çalışmalar var. Onun için de DSİ Bölge Müdürlüğümüz oraya iş makinelerini göndererek ve gerekli teknik çalışmaları başlatarak olaya müdahale etmiş durumda. İleriye dönük oralara yapılacak kalıcı projeleri de başlatmış durumdayız. Özellikle Esenyamaç'ın içinden geçen derenin ıslahı konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Esenyamaç'ta elektrik problemi vardı. Burada da gerekli alt yapı çalışmaları yapıldı, şu an elektrik oraya verilmiş durumda. Elektriğin bölgeye verilmesi önemliydi. Buradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Burada bir koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda da ilgili müdürlüklerimiz, kamu kurumlarımız kendilerine düşen görevleri tespit ederek bugün sabah erken saatlerinden itibaren çalışma başlatacak. Ümit ediyoruz ki bundan sonra ülkemiz böyle felaketlerle karşılaşmaz. Yaşamış olduğumuz bu felaketin de ihtiyaçlarını bir an önce giderecek devletin imkanlarını seferber ederek, yaralarımızı en kısa zamanda hep birlikte saracağız. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece bütün sorunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN

