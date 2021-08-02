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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da selin yaraları sarılıyor

İHA

Van’da selin yaraları sarılıyor

Van’ın Başkale, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selin yaraları sarılıyor. Selden en fazla etkilenen Başkale’nin Esenyamaç Mahallesi’nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaraların bir an önce sarılması için devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.
Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan sel sonrası adeta seferberlik ilan eden Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün ikinci kez sel sularına maruz kalan Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde gece saatlerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarının vatandaşlara yardım için geceli gündüzlü burada olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Maalesef burada beklenmedik bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Özellikle Esenyamaç Mahallemiz bu afetten daha fazla etkilendi. Bunun için devletimizin tüm imkânlarını seferber etmiş durumdayız. Burada ilk tespitlerimize göre yaklaşık 11 tane hasarlı evimiz var. 1 tane de Onikidere mezramızda hasarlı evimiz var. Gerekli hasar tespit çalışmaları ilgili birimlerimizce yapılıyor. Yine mezramızda içme suyu ile alakalı bir sıkıntı vardı. İçme suyunu da en kısa sürede veriyoruz. Vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtılıyor. Elektrik ile alakalı bir sorun vardı. Bu sorun çok şükür çözüme kavuştu. Burada sel nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için tedbirlerimizi alıyoruz. İleriye dönük de daha kalıcı çözümler üretilecek. Özellikle dere ıslahı ve altyapının düzelmesi konusunda kalıcı projelere başlamış olacağız” dedi.

“Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur”
Sel afetinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Yardımcısı İnce, sözlerini şöyle tamamladı:
“Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. İnşallah böyle afetlerle bir daha karşılaşmayız. Ama devletimiz güçlüdür. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği sürece biz bu zorlukları da en kısa sürede aşarız. Elbette tedbirlerimizi alıyoruz. Meteorolojik şartlar yağışların devam edeceği yönünde. Burada tekrar vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Bir daha böyle bir sel afetiyle karşılaşmamak için kişisel tedbirlerimizi alalım. Diğer tedbirleri de biz devlet olarak zaten alıyoruz.”

“Devletin tüm kurumları yardımımıza koştu”
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve afetin ilk anından itibaren devletin gücünü yanlarında hissettiklerini belirten Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, “Mahallemizde yaşanan sel afeti hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Selin ardından bizler ilgili kurumları aradık. Yarım saat içerisinde devletin tüm kurumları yardımımıza koştu. Valimiz ilk gün mahallemize geldi. Bugün de İçişleri Bakan Yardımcımız burada, milletvekillerimiz burada. Yani devletin yardım elini ilk andan itibaren bize uzattığını gördük. Kısmi eksiklerimiz var. Onlar da gideriliyor. Yaralarımız sarılıyor. Devletimiz yanımızda yalnız olmadığımızı hissediyoruz” dedi.

“Herkese teşekkür ediyoruz”
Devletin en zor gününde kendilerine sahip çıktığını söyleyen mahalle sakinlerinden Cevat Özer ise sel afetinin ilk anından itibaren tüm kurumların buraya geldiğini belirterek, “Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlarımız bizlere yardımcı olmak için buradalar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah mahallemizin ihtiyaçları kısa sürede giderilecek” şeklinde konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.
Öte yandan, sel afetinden etkilenen Başkale’nin Esenyamaç ve Oğulveren mahallelerinin yanı sıra Erciş’in Taşkapı ve Gergili, Çaldıran’ın Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Özalp'in Aşağı Yorganlı mahallelerinde de Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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