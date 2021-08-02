Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, VanGürpınar karayolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobille hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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