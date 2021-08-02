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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanGürpınar karayolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobille hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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