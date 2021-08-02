Bangladeş Büyükelçisi Mannan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret



VAN,(DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan´ı makamında ağırladı.

Programı kapsamında ilk ziyaretini Van Valiliği'ne yapan Büyükelçi Mannan, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra heyetiyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüştü. Vali Bilmez, dost ve kardeş ülke Bangladeş´in Büyükelçisini Van'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Bilmez, Büyükelçi Mannan´a NASA´nın uzaydan çekilen fotoğraflar yarışmasını hediye edip, Van Gölü hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Mosud Mannan ise, Van Müzesi'ni gezdiğini, Van Gölü ve Akdamar Adası´nı da gezeceğini söyledi. Mannan, ziyaret sebebinin turizm dışında Van Valiliği ve büyükelçilik ilişkilerinin daha da güçlenmesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin farklı illeri ve Van´ın ilçelerinde meydana gelen doğal afetler ve yaşanan kayıplar için geçmiş olsun dileklerini ileten Mannan, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcularının başarılarını da tebrik etti. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-08-02 13:02:58



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