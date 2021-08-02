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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurşunluoğlu ailesinin mutlu günü

İHA

Kurşunluoğlu ailesinin mutlu günü

Burukan aşiretinin kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu’nun oğlu Kenan Kurşunluoğlu ve Selin Kurtoğlu, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Van’da bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yalvaç, Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fevzi Donat, kanaat önderleri, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünde gelin ve damadı tebrik eden Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “Bizde Kurşunluoğlu ailesinin bu mutlu günlerinde sonuna kadar kalıp davetlilerle bir arada olmak isterdik. Ne yazık ki ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve ilimizde meydana gelen sel felaketinden dolayı valimiz ile birlikte Başkale ilçesinde olmamız lazım. Bu vesile ile tekrardan Kenan oğlumuz ile Selin kızımızı tebrik eder, mutluluklar dilerim” dedi.
Burukan aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu da, kendilerini yalnız bırakmayan başta Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar olmak üzere herkese teşekkür ettiğini söyleyerek, “Gönül isterdi bu mutlu günümüzü daha görkemli bir şekilde kutlayalım, ama ne yazık ki ülkemizde meydana gelen orman yangınlarında ve ilimizde meydana gelen sel felaketinden dolayı buruk geçiriyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu kötü günleri bir an önce atlatırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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