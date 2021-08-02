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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı

DHA

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı


Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından oluşan sel ve heyelan nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapanırken Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi su altında kaldı. Yolun ulaşıma açılması için ekipler bölgeye sevk edilirken, ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi'nde de çalışma başlatıldı.  
Van ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin yıkılmasına neden olan sel bugün de Başkale ilçe merkezi ile ilçenin Ortanca Mahallesi ve Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında etkili oldu. Sağanak ardından tepelerden akıp gelen sel suları ve oluşan heyelan karayolunu 150'nci kilometrede ulaşıma kapattı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Başkale ilçe merkezi ve Ortanca mahallesi ise çamur ve sel suları altında kaldı. Van Hakkari kara yolunun ulaşıma açılması için ise başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.  
Can kaybının olmadığı selde, kara yollarının yanı sıra tarım alanları da zarar gördü. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise selden zarar gören Van'ın Çaldıran, Özalp ve Başkale ilçelerinde yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-02 16:33:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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