Çaldıran’da selzedelerin yaraları sarılıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Dün öğle saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde kuvvetli sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle birçok evde hasar oluştu. Yaşanan sel felaketinde onlarca hayvan telef olurken; birçok ev, ahır ve iş yeri ise hasar görmüştü. Yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlara AFAD tarafından çadır yardımı yapılırken, Çaldıran Belediyesi ekipleri de verilen çadırların kurulmasını sağlayarak selzedelere sıcak yemek yardımında bulunuyor. Devletin tüm kurumlarıyla selzedelerin yanında olduklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde etkili olan sağanak yağmurun ardından Osmanlı ve Çubuklu mahalleleriyle Çoraklı mezrasında sel felaketi yaşanmıştı. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu. Yaşanan sel felaketiyle birlikte belediye personellerimiz ile birlikte mahallemize gelerek buradaki kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Onlarca hayvanın telef olmasına neden olan felakette AFAD tarafından evleri oturulamaz düzeyde olan vatandaşlarımıza çadır dağıtımı yapıldı. Belediye personellerimiz çadır kurulumunu gerçekleştirerek bozulan yolların onarımına başladı. En kısa zamanda devletimiz selzedelerimizin yaralarını saracaktır. Belediye olarak hayatın normale dönebileceği zamana kadar sıcak yemek yardımımız da devam edecektir. Vatandaşlarımızın yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz” dedi

Selzedeler ise olayın yaşanmasıyla birlikte protokolün mahalleye gelerek yanlarında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Devletimizin tüm kurumlarıyla yanımızda olması bizleri sevindirdi. İnşallah en yakın zamanda sorun ve sıkıntılarımız giderilecek ve yaralarımız sarılacaktır” dediler.

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