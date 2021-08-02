Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

İHA

Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, son günlerde devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle ilçelerde meydana gelen ani sel, su taşkınları, yıldırım, heyelan ve şiddetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteorolojik verilere göre özellikle doğu ilçelerinde riskin devam ettiğini ifade eden Milletvekili Arvas, vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları gerektiğini ve sel durumunda yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyardı. Ulaşım konusunda derelerin yakınındaki ve etrafındaki yolların kullanmaması gerektiğini de hatırlayan Arvas, vatandaşların meydana gelen afetlerde öncelikle 112 çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.
Selden etkilenen yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Milletvekili Arvas, devletin bütün imkanları ile seferber olduğunu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi. Arvas, “Her gün yeni sel felaketlerine şahit olduğumuz mahallerimizde faaliyetler devam ediyor. İlgili kurumlar süratle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Başkale, İpekyolu, Gürpınar, Çaldıran, Bahçesaray, Özalp, Saray, Muradiye ve Erciş ilçelerimizde etkili yağış devam ediyor. İhbar alınan yerlerde ekiplerin müdahalesi başladı. AFAD koordinasyonunda çalışmalar titizlikle devam etmektedir” dedi.
Yaşanan selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrar aktaran Milletvekili Arvas, yaralılara acil şifalar dileyerek, tüm mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (2)
Çaldıran’da selzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da selzedelerin yaraları sarılıyor
Gürpınar'da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Gürpınar'da selin yaraları sarılıyor
Bakan Yardımcısı İnce: “Selden etkilenen kim varsa karış karış dolaşıp hizmet ediyoruz" Bakan Yardımcısı İnce Çaldıran’da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce: “Selden etkilenen kim varsa ...
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı / Ek ...
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Başkale’yi sel vurdu Sel suları ilçe merkezinde nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Başkale’yi sel vurdu Sel suları ilçe merkezinde nehir ...
Van’da sel Yollar sel suları nedeniyle kapanırken birçok iş yerini de su bastı
YEREL HABERLER Van’da sel Yollar sel suları nedeniyle kapanırken ...
Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: “En büyük tesellimiz can kaybının olmayışıdır”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde İçişleri Bakan ...
Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme/ Ek ...
Kurşunluoğlu ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Kurşunluoğlu ailesinin mutlu günü
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
YEREL HABERLER Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
Bangladeş Büyükelçisi Mannan'dan Van Valisi Bilmez'e ziyaret
YEREL HABERLER Bangladeş Büyükelçisi Mannan'dan Van Valisi Bilmez'e ...
Büyükelçi Mannan’dan Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçi Mannan’dan Vali Bilmez’e ziyaret
Çatak'ta 31 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çatak'ta 31 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Van’da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Van’da selin yaraları sarılıyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü (2)
YEREL HABERLER Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü (2)
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Sel felaketinde 900 hayvanın şu ana kadar telef olduğu tespit edildi”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Sel felaketinde 900 ...
Özalp'ta sel, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Özalp'ta sel, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu
Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde çalışıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde çalışıyor
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı