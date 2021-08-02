Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan VanHakkari kara yolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yaptığı 2,5 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişlerine izin verildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-08-02 18:13:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.