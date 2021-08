Rıdvan Can’a TÜMSAD’dan görev

Tüm Spor Adamları Derneği Genel Başkanlığı seçiminde Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can, Genel Başkan Başdanışman Vekilliği görevine getirildi.

2013, 2014 ve 2018 yıllarında Vansesi Gazetesinde yayınlanan haber ve yazılarıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından Türkiye birinciliği ve ikinciliği ödüllerine layık görülen Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can, TÜMSAD Genel Başkan Başdanışman Vekilliği görevine getirildi. Katıldığı her toplantıda Van’ın sportif sorunlarına çözüm sunmak için önerilerde bulunduğunu dile getiren Rıdvan Can, “Katıldığım her platformda ilimizin ihtiyacı olan ve Van’a yakışan bir stadyum başta olmak üzere bütün sportif sorunları gündeme getirerek çözümüne katkı sunmaya çalıştım. İlimizde ve bölgemizde spor konusunda ciddi eksiklikler var. Geçmişte olduğu gibi bundan sonrada katılacağım her platformda ilimiz ve bölgemizin sportif sorunlarını özellikle gençlere yönelik yapılması gereken faaliyet ve aktiviteleri gündeme getirmeye, çözüm önerileri sunmaya devam edeceğim. İlimizin spor alanında iyi yerlere gelmesi için elimden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağım. Tüm Spor Adamları Derneği Genel Başkanlığı seçiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Genel Başkanımız Vakıf Demir'e, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen TÜMSAD Van Şube Başkanı Sacit Solmaz’a ve üst kurul üyeliğine getirilen teknik direktör Turgay Karatekin'e hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, Demir ve yönetimine başarılar diliyorum. Şahsımı Genel Başkan Başdanışman Vekilliğine layık görmelerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

