Çukurda sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurda sıkışan yavru köpek kurtarıldı

İHA

Çukurda sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan yavru köpek, ekiplerin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Altıntepe Mahallesi’nde yavru bir köpeğin çukurda sıkıştığı ihbarı üzerine AFAD Van İl Müdürlüğü Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye varan ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
YEREL HABERLER Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos ...
Edremit Belediyesinden aşı farkındalığı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Korona virüsle mücadelede en etkili yöntem aşıdır”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden aşı farkındalığı Edremit ...
Rıdvan Can’a TÜMSAD’dan görev
YEREL HABERLER Rıdvan Can’a TÜMSAD’dan görev
İpekyolu Belediyesi selzedelerin umudu oldu Sel anında bölgeye giden belediye ekipleri, olası zararları en aza indirebilmek için yoğun bir çalışma yürüttü
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi selzedelerin umudu oldu Sel ...
Muradiye’de sel
YEREL HABERLER Muradiye’de sel
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver: “Meydana gelen selde çok şükür can kaybı yok”
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver: “Meydana ...
Sel suları otomobili sürükledi
YEREL HABERLER Sel suları otomobili sürükledi
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (3)
Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınlarına karşı ...
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (2)
Çaldıran’da selzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da selzedelerin yaraları sarılıyor
Gürpınar'da selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Gürpınar'da selin yaraları sarılıyor
Bakan Yardımcısı İnce: “Selden etkilenen kim varsa karış karış dolaşıp hizmet ediyoruz" Bakan Yardımcısı İnce Çaldıran’da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce: “Selden etkilenen kim varsa ...
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı / Ek ...
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Başkale’yi sel vurdu Sel suları ilçe merkezinde nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Başkale’yi sel vurdu Sel suları ilçe merkezinde nehir ...
Van’da sel Yollar sel suları nedeniyle kapanırken birçok iş yerini de su bastı
YEREL HABERLER Van’da sel Yollar sel suları nedeniyle kapanırken ...
Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: “En büyük tesellimiz can kaybının olmayışıdır”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde İçişleri Bakan ...
Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme/ Ek ...
Kurşunluoğlu ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Kurşunluoğlu ailesinin mutlu günü
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme
YEREL HABERLER Van'da selin vurduğu mahallelerde inceleme