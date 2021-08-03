Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde çalışıyor Bakan Yardımcısı Suver, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi, sel ve su taşkını yaşanan mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesindeki sel bölgelerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürpınar ilçesine bağlı Erkaldı ve Bozyiğit mahallelerine gelen Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, selden etkilenen alanları gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Bozyiğit Mahallesi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Suver, selden kaynaklanan zararların giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Devletin tüm imkânlarıyla bölgede olduğunu ifade eden Suver, "Dünyanın her yerinde meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle oluşan sel felaketleri ülkemizde de görülüyor. Güzel Van ilimizde de sel meydana geldi. Seden etkilenen vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatlarıyla ülkemizin her köşesinde nerede felaket varsa devletimiz tüm kurumlarıyla, yetkilileriyle oradadır. Dünde bugünde buradayız. Felaket yerlerini ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını yerinde gördük. Muhtarlarımızla afetzedelerimizle bir arada olduk dertlerini dinledik. İlgili kurum mensuplarımız incelemelerini yapıyor. Durum tespitlerini yapıyoruz. Afete maruz kalmış mekanların tespitleri yapılıyor. En kısa zamanda bu zararlar giderilecek. Tüm köylerimiz, yerleşim yerlerimiz, şehirlerimiz daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir hale getirilecektir. Halkımızın hiçbir kuşkusu olmasın. Ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz güçlüdür. Bütün sorunların üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanımız geçmişte ne söz verdiyse o sözleri nasıl yerine getirdiyse bugün de verilen sözler mutlaka yerine getirilecektir. Hiçbir provokasyona, fitneye, fitne söylentilere kulak asmamak lazım. Bugün birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Milletle, devletle birlik olma zamanıdır. Bu birliktelikle tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Başta Vanlılarımız olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Cenabı Hak'tan bir daha bu tür felaketlerle bizleri yüzleştirmemesini diliyorum" dedi.

Daha sonra Hoşap Mahallesi’ne uğrayan Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler, ardından Başkale ilçesine geçti.

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