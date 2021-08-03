VEDAŞ afet bölgesinde

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel felaketinin ardından enerji arzında aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van ve ilçelerinde etkili olan aşırı yağış, özellikle Başkale ilçesinde yıkıcı etkisini gösterdi. Sel nedeniyle birçok evin yıkıldığı ve maddi hasarın meydana geldiği Başkale’de, VEDAŞ ekipleri enerji arzından aksama yaşanmaması için aralıksız olarak görev yapıyor. Sel felaketinin hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Sel felaketi sırasında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bölgenin enerjisini kontrollü olarak tedbir amaçlı kestik. Bölgeyi enerjilendiren trafolarımızda ve hatlarımızda oluşan arızayı kısa sürede onaran ekiplerimiz, can ve mal güvenliğine ilişkin tüm tedbirleri aldıktan sonra bölgeyi yeniden enerjilendirdi. Yolu ulaşıma kapalı olduğu için güvenlik tedbirleri gereği ulaşamadığımız birkaç noktayı da enerjilendirmek için ilgili birimlerle iletişim içerisindeyiz. Böylesi bir afetin tekrar yaşanmamasını temenni ediyor tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.