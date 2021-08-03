Van Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Valiliği, kentte bu akşam beklenen sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek sele karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları olası sağanak yağış ve sele karşı uyardı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir. Olası sağanak yağışta Kurubaş Çayı'nın taşması söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerektiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-08-03 16:01:35



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