Başkan Tanış vatandaşları yalnız bırakmıyor

Van’ın Gürpınar ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası birçok mahallede sel meydana geldi.

Yaşanan sellerden etkilenen mahalleleri tek tek inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşın taleplerini dinledi. Ekiplerce selin olduğu mahalle ve mezralara hemen müdahale edildiğini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Hamdolsun selden dolayı ilçemizde can kaybı yaşanmamıştır. Maddi zararların temini için hasar tespiti yapılmaya devam ediliyor. Gürpınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yarasını sarmak için 7/24 sahadayız. Tek tek mahallelerimizi ziyaret ediyor, selin meydana geldiği alanlarda incelemelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

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