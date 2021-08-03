Gürpınar'da sağanak sele neden oldu; ev ve dükkanlar su altında kaldı



Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van)(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, HakkariVan Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayıp 15 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu. Selde mahallede bulunan 32 dükkan ve bazı evler sel sularından etkilendi. Sel nedeniyle HakkariVan Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Sel sonrası belediye ekipleri yolda çalışma yaparken, karayolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Tuncay AVCI

2021-08-03 18:55:56



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