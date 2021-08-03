Başkale'de yaralar sarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale'de yaralar sarılıyor

İHA

Başkale'de yaralar sarılıyor

Van'da yaşanan selden en çok etkilenen Başkale ilçesinde yaralar sarılıyor. Gün boyu sel bölgelerinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçe merkezindeki esnafı ve Esenyamaç Mahallesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Van’ın 6 ilçesinde etkili olan sellerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarıyla selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Esenyamaç Mahallesi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Suver, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın sıkıntılarını yerinde gördüklerini belirterek, sellerin yol açtığı zararları en kısa zamanda gidereceklerini belirtti. Sellerden en çok Esenyamaç Mahallesi'nin etkilendiğini beliren Bakan Yardımcısı Suver, "Gördüğümüz kadarıyla Esenyamaç Mahallesi, Van'ın en büyük felaketini yaşanmış. Yapılan ikazları muhtarımız zamanında Esenyamaçlı kardeşlerimize duyurmuş. Bu sayede evler zamanında terk edilmiş, can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı. Tüm Esenyamaçlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise vatandaşları sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda sürekli uyardıklarını belirterek, "Tüm muhtarlarımızı uyardık. Cumartesi günü daha dikkatli olunması gerekiyor. Selden etkilenen bölgelerde iş makinalarımız çalışıyor. Gerekli çalışmaları en kısa sürede bitireceğiz. İçme suyu sorununun büyük kısmını çözdük. Buranın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Birçok sivil toplum örgütü yardım gönderdi. Vatandaşlarımız adına onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Esenyamaç Mahallesi Muhtarı da, devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıran Belediyesinden yangın söndürme çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yangın söndürme çalışmalarına ...
Gürpınar'da sağanak sele neden oldu; ev ve dükkanlar su altında kaldı
YEREL HABERLER Gürpınar'da sağanak sele neden oldu; ev ve dükkanlar ...
Muradiye’de selzedelerin yaraları sarılıyor Van Milletvekili Gülaçar ve Genel Sekreter Çelikel, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Muradiye’de selzedelerin yaraları sarılıyor Van ...
Başkan Tanış vatandaşları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Başkan Tanış vatandaşları yalnız bırakmıyor
Van Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı
Van Valiliğinden sel uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden sel uyarısı
VEDAŞ afet bölgesinde
YEREL HABERLER VEDAŞ afet bölgesinde
Bakan Yardımcısı Suver: Zararlar en kısa zamanda giderilecek
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Suver: Zararlar en kısa zamanda ...
Gürpınar Belediyesi selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi selden etkilenen mahallelerde ...
Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü Hastane Başhekimi: “Hastalarımızın önemli bir kısmını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor”
YEREL HABERLER Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski ...
Tuşba Belediyesinden mahallelere sentetik çim saha
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden mahallelere sentetik çim saha
Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde çalışıyor Bakan Yardımcısı Suver, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde ...
Van'da, selin vurduğu 2 mahallede iş makineleriyle çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Van'da, selin vurduğu 2 mahallede iş makineleriyle ...
Başkale’de selzedeler için çadır kuruldu
YEREL HABERLER Başkale’de selzedeler için çadır kuruldu
Çukurda sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukurda sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
YEREL HABERLER Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos ...
Edremit Belediyesinden aşı farkındalığı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Korona virüsle mücadelede en etkili yöntem aşıdır”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden aşı farkındalığı Edremit ...
Rıdvan Can’a TÜMSAD’dan görev
YEREL HABERLER Rıdvan Can’a TÜMSAD’dan görev
İpekyolu Belediyesi selzedelerin umudu oldu Sel anında bölgeye giden belediye ekipleri, olası zararları en aza indirebilmek için yoğun bir çalışma yürüttü
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi selzedelerin umudu oldu Sel ...
Muradiye’de sel
YEREL HABERLER Muradiye’de sel
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver: “Meydana gelen selde çok şükür can kaybı yok”
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver: “Meydana ...
Sel suları otomobili sürükledi
YEREL HABERLER Sel suları otomobili sürükledi
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)
YEREL HABERLER Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)