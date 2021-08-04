Sıcak hava bu yıl Yezidi Şelalesi erken kuruttu

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve bahar aylarında karların erimesi sonrası yılda 3 ay akan Yaşar Kemal (Yezidi) Şelalesi, bu yıl yoğun yaşanan sıcaklıktan dolayı erken kurudu.

Muradiye ilçesi Bendi Mahi Çayı üzerinde bulunan ve birçok yerli ve yabancı turisti çeken Muradiye Şelalesi’nin yanı sıra özellikle bahar aylarında akan Muradiye'deki bir diğer tabiat güzelliği ise Yaşar Kemal (Yezidi) Şelalesi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda sadece 3 ay akan şelale, akmaya başladığı dönemde yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgisini çekiyor. Su debisi düşük olan ve karların erimesiyle akan şelale, yaklaşık 40 metre yükseklikten akıyor. Bölgede 'Buz Şelalesi' olarak da adlandırılan şelale, kışın sert geçtiği yıllarda tamamen donuyor. Bahar aylarında 3 ay akan şelale geri kalan aylarda ise akmıyor. Şelale, bu yıl yoğun yaşanan sıcaklıktan dolayı erken kurudu.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, “Yezidi Şelalesi, diğer adıyla Yaşar Kemal Şelalesi’ndeyiz. Şelale şu an akmıyor. Bahar ayında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında akıyor. O zaman buranın ziyaretçileri daha çok oluyor" dedi

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