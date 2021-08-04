İş yerleri yanan Özalplı esnaf modern dükkanlara kavuşuyor AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Projenin toplam maliyeti 5 milyon TL’dir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Özalp ilçesinde çıkan yangın sonucu 95 dükkânın zarar gördüğünü ve 56 esnafın mağduriyet yaşadığını hatırlatarak, “AK Parti hükümetimizin girişimleri ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) proje desteğiyle 4,5 milyon TL’si hibe olacak şekilde yapacağımız iş yerlerini esnafımıza teslim edeceğiz” dedi.

AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. AK Parti Van milletvekillerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan çalışmayla Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması” projesi bakanlık tarafından onaylandı. “Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Mevcut Durum Park Altı Dükkanların Bakım ve Onarımı” projesi hakkında bilgi veren AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 3 Kasım 2020 tarihinde Özalp ilçesinde çıkan yangında merkez çarşısında faaliyet göstermekte olan 95 dükkânın zarar gördüğünü ve 56 esnafın mağduriyet yaşadığını hatırlattı. Milletvekili Arvas, “Bu proje kapsamında esnafın mağduriyetinin giderilmesi, bölge ticaretinin tekrar canlandırılması amacıyla Özalp ilçesi çarşı merkezinde yangında zarar gören bölgede 99 adet yeni iş yeri yapılması planlanmaktadır. Yangında zarar gören yapıların enkazları kaldırılmış olup alan yeniden yapılaşmaya hazırdır. Yapılması planlanan iş yerlerine modern bir yapı görüntüsünün kazandırılması ve esnafın daha iyi şartlarda çalışması planlanmaktadır. Yeni yapılaşmada esnafı çağdaş ve düzenli birer iş yerine kavuşturmak, onların çalışma koşullarını iyileştirip aralarında dayanışma ve organizasyonu geliştirmek, ihtiyaçlarını daha kolay ve ekonomik olarak karşılayabilmek ve iş yerlerine yeni teknolojilerin sokulmasını sağlamak istenmektedir. Planlı ve denetimli şekilde oluşturulacak yeni yapılarla birlikte çevre kirliliğinin ve plansız kentleşmenin önüne geçilecektir. Oluşturulacak istihdam ile en az 56 esnafımıza iş imkânı (esnafların aileleriyle birlikte toplam 270 kişi projeden doğrudan etkilenecektir) sağlanarak bölgenin ekonomik kalkınması hızlandırılacaktır” dedi.

Halk pazarının bulunduğu alanda çıkan yangında hasar gören binaların enkaz kaldırma işlemlerinin Özalp Belediyesi tarafından tamamlandığını da hatırlatan Arvas, şöyle konuştu:

“Bu alan yeni yapılacak dükkanların yapımı için hazır durumdadır. İnşaatına başlanılacak alanın büyüklüğü 1.315 m2 olup S.S. Özalp Halk Pazarı Yapı Kooperatifine ait taşınmaz 111 ada, 4 parsel proje için tahsis edilmiştir. Mevcut park altı dükkanların bakım ve onarım işine ait 112 ada, 3 parsel taşınmazlarının mülkiyetleri de Özalp Belediyesi tarafından Milli Emlak’tan satın alınacak ve proje kapsamındaki faaliyetlerine başlanacaktır.

Özalp ilçesinde yaşanan yangın felaketinde işyerlerini kaybetmiş 56 esnafa, oturum alanı 1.315 m2 olan her biri 9 m2 ile 12 m2 arasında 99 adet dükkân yapılarak tahsis edilmesi ve atıl durumunda olan 37 dükkânın tadilatının yapılması ile yangın öncesi ticaret yapan esnaf öncelikli olmak üzere en az 93 esnafa yeniden istihdam sağlanacaktır.”

Proje uygulama süresinin 18 ay olduğunu da söyleyen Arvas, “Kurulacak halk pazarı oturum alanı 1.315 m2’dir. Yeniden inşa edilecek dükkân sayısı 99 adet (faal duruma geçecek iş yeri sayısı 56’tir). Yeniden inşa edilecek depo sayısı 89 adettir. Bakım ve onarımı yapılacak dükkân sayısı 37 adet. Bölgenin aile yapısı da dikkate alındığında (Van ili ortalama hane halkı sayısı 4,79 kişidir) esnafın aile bireyleri ile birlikte projeden yaklaşık 445 kişi doğrudan etkilenecektir. Bölgedeki yangın felaketinde 56 esnaf işsiz kalmış, aile bireyleri ile birlikte yaklaşık 270 kişi geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Proje kapsamında 99 adet yeni dükkân inşası, 37 adet dükkânın tadilatı yapılarak yangın öncesi halk pazarında faaliyet gösteren esnaf öncelikli olmak üzere dükkanlar esnafın kullanımına tahsis edilecektir. Proje bitiminde tahsis edilecek dükkanlarda ticaret yapacak esnaf kayıt altına alınacak ve proje ile bölgedeki kayıt dışı istihdamın önlenmesine katkı sağlanacaktır. Projenin uygulaması Van ili Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 111 ada ve 4 No’lu parselde yer alan 1.315 m2 alanda yapılacak olup 99 dükkânın ve 89 deponun inşasını, 112 ada ve 3 No’lu parselde yer alan 600 m2 alanda 37 dükkânın bakım ve onarım işlerini kapsamaktadır” diye konuştu.

Projenin toplam bütçesinin 5 milyon TL olduğunu dile getiren Milletvekili Arvas, bunun 4,5 milyon TL’lik kısmının hibe, 500 bin TL’lik kısmının da eş finansman olduğunu kaydetti. Proje yürütücülerinin Özalp Belediyesi, ortağının ise S.S. Özalp Halk Pazarı Toplu İş Yerleri Yapı Kooperatifi olduğunu söyleyen Arvas, “Proje kapsamında Özalp ilçesi çarşı merkezinde bulunan pazar yerinde yaşanan yangında zarar gören ve kullanılamayacak hale gelen dükkanların yeniden inşası ve tadilatı gereken dükkanların tadilatlarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu sayede yangında mağdur olan esnaf yeniden iş sahibi olacak. Dükkanların tahsisinde yangın öncesi pazarda faaliyet gösteren esnafa öncelik verilecek ve dükkanlar en az 5 yıllığına aynı esnafa tahsis edilecek ve aile bireyleri ile birlikte mağduriyet telafi edilecektir. Yeniden inşa edilecek ve tadilatı yapılarak kullanılabilir hale getirilecek tüm dükkanların tahsis işlemleri ilgili esnafın öncesinde sahip oldukları tüm haklar gözetilerek Özalp Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yapılacaktır” şeklinde konuştu.

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