Ermeni çetelerinin yakıp yıktığı eski Van şehri yeninden inşa edilecek Eski Van şehri yeniden canlandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ermeni çetelerinin yakıp yıktığı eski Van şehri yeninden inşa edilecek Eski Van şehri yeniden canlandırılıyor

İHA

Ermeni çetelerinin yakıp yıktığı eski Van şehri yeninden inşa edilecek Eski Van şehri yeniden canlandırılıyor

– 1915 yılında Ermeni çeteleri tarafından yakılıp yıkılan eski Van şehri, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Eski Van Şehrinin Canlandırılması 1. Etap” projesi kapsamında yeniden ayağa kaldırılacak.
Bir zamanlar Müslümanlarla gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı eski Van şehri, Ermeni çetelerinin başlayan ayaklanmalarıyla barış şehri görüntüsünden uzaklaşarak ölü şehre dönüştü. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, farklı kültürlerin yüzyıllarca kardeşçe bir arada yaşadığı eski Van şehri, Osmanlı döneminde de ‘Serhat’ şehri olarak bilinirdi.
İHA muhabirine konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, şehrin tamamen yıkılmasının 19151917 yıllarındaki Ermeni ayaklanmaları ve Rus işgaliyle ortaya çıktığını söyledi. Güray, “Yakılıp yıkılan eski Van şehri, uzun zamandır kentin gündeminde olan bir konuydu. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte 2018 yılında bu projenin önce bir animasyon ve tasarım çalışmasını yaptık. İlgili bakanlıklarla, kurumlar ve yereldeki paydaşlarla, üniversitemiz, STK’larımızla uzun süren müzakereler sonucunda bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında bu projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Projemizi ilgili paydaşlarımızla hazırlayıp, Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonu Başkanlığı ve Van Müze Müdürlüğümüz adına bakanlığımıza sunduk” dedi.

“Turizme, ticarete kazandırılması adına güzel bir çalışma yürüteceğiz”
Uzun uğraşlar sonucunda projenin bakanlık tarafından kabul edildiğini ifade eden Güray, “Proje kapsamında daha önceden bir yerleşim yeri ve Van şehir merkezi olarak kullanılan Van Kalesi’nin güney tarafındaki alanda bulunan kalıntılar canlandırılarak, eski Van şehrinin aslına uygun bir şekilde, orijinali bozulmadan günümüze taşınması için çeşitli çalışmalar yapacağız. Eski Van şehri projesi kompleks bir proje, etaplar şeklinde planladığımız bir proje. Biz ilk etapta eski Van şehrinin surlarının ayağa kaldırılması, alanın tümünün kontrol altına alınması, eski kamu binalarının aslına uygun bir şekilde yapılması ve günümüzde turizme, ticarete kazandırılması adına bir çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

“1915 olaylarının çok doğru anlatılacağı bir mekan olacak”
Tarihi projede tüm paydaşlarla ortak hareket ettiklerini belirten Güray, projenin uygulaması aşamasında da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığından Prof. Dr. Gülsen Baş ile çalıştıklarını kaydetti. Güray, “Van Müze Müdürlüğümüz aynı zamanda resmi kazı başkanlığı görevini yürütecek ve onlarla birlikte bu projeyi yürüteceğiz. Proje yaklaşık 18 aylık bir proje, toplam bütçesi 17 milyon 500 bin TL’dir. Bunun 14 milyon 500 bin Türk Lirası kısmı bakanlığımız tarafından finanse ediliyor, geri kalan 3 milyon lira ise Van Valiliği Yatırım Ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse edilecek. Proje sonunda yerli ve yabancı turistlerin hem keyifle gezebilecekleri biz müze kent kompleksi kazandırmış olacağız hem de Van’ın yöresel ürünlerinden alışveriş yapabilecekleri, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri ve özellikle 1915 olaylarının çok doğru anlatılacağı bir mekanla buluşturacağız. Bu projeyi zamanında tasarlandığı gibi eksiksiz bir şekilde hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı
Şehit polis memurunun oğlu dünya evine girdi
YEREL HABERLER Şehit polis memurunun oğlu dünya evine girdi
İş yerleri yanan Özalplı esnaf modern dükkanlara kavuşuyor AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Projenin toplam maliyeti 5 milyon TL’dir”
YEREL HABERLER İş yerleri yanan Özalplı esnaf modern dükkanlara ...
Çocuklar orman yangınlarına dikkat çekmek için ağaca balonlar astı
YEREL HABERLER Çocuklar orman yangınlarına dikkat çekmek için ağaca ...
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
YEREL HABERLER Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
YEREL HABERLER Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip ...
Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: "Doğayı, insanı ve insanlığı katleden bir zihniyetin sözcülerinden böyle bir alçaklıktan başka bir şey beklenemez”
YEREL HABERLER Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi AK Parti ...
Van’da kaçak avlanılan 15 kilo sıraz balığı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak avlanılan 15 kilo sıraz balığı ele ...
Sıcak hava bu yıl Yezidi Şelalesi erken kuruttu
YEREL HABERLER Sıcak hava bu yıl Yezidi Şelalesi erken kuruttu
Başkale'de yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Başkale'de yaralar sarılıyor
Çaldıran Belediyesinden yangın söndürme çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yangın söndürme çalışmalarına ...
Gürpınar'da sağanak sele neden oldu; ev ve dükkanlar su altında kaldı
YEREL HABERLER Gürpınar'da sağanak sele neden oldu; ev ve dükkanlar ...
Muradiye’de selzedelerin yaraları sarılıyor Van Milletvekili Gülaçar ve Genel Sekreter Çelikel, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Muradiye’de selzedelerin yaraları sarılıyor Van ...
Başkan Tanış vatandaşları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Başkan Tanış vatandaşları yalnız bırakmıyor
Van Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı
Van Valiliğinden sel uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden sel uyarısı
VEDAŞ afet bölgesinde
YEREL HABERLER VEDAŞ afet bölgesinde
Bakan Yardımcısı Suver: Zararlar en kısa zamanda giderilecek
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Suver: Zararlar en kısa zamanda ...
Gürpınar Belediyesi selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi selden etkilenen mahallelerde ...
Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü Hastane Başhekimi: “Hastalarımızın önemli bir kısmını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor”
YEREL HABERLER Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski ...
Tuşba Belediyesinden mahallelere sentetik çim saha
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden mahallelere sentetik çim saha
Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde çalışıyor Bakan Yardımcısı Suver, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sel bölgelerinde ...
Van'da, selin vurduğu 2 mahallede iş makineleriyle çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Van'da, selin vurduğu 2 mahallede iş makineleriyle ...
Başkale’de selzedeler için çadır kuruldu
YEREL HABERLER Başkale’de selzedeler için çadır kuruldu