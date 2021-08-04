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Van’da çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği

İHA

Van’da çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için müzik etkinliği düzenledi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın eşi Müşerref Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, hayırsever kadınlar ile çocuklar katıldı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, çalınan müzik eşliğinde palyaço ve polislerle dans ederek gönüllerince eğlendi. Sandalye kapma oyununu da oynayan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve diğer davetliler çocuklarla yakından ilgilendi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar için etkinlik düzenlediklerini belirterek; çocukların sevgi, ilgi ve böyle sosyal ortamlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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