Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Yanan alanlarımızın çok daha fazlasını yeşillendirerek, yeşil vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız”

Van’ın Edremit Belediyesi, medyana gelen orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için fidan bağışında bulundu.

Edremit Belediyesi bir taraftan kentte meydana gelen sel felaketleriyle uğraşırken diğer taraftan yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için bin fidan bağışında bulunarak kampanya başlattı. İHA muhabirine konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Arama Kurtarma Ekibinin (EDAK) afetlerin yaşandığı bölgelerde canla başla çalıştığını ifade ederek, yangın nedeniyle zarar gören ağaçların yerinde yeni fidanlar dikilip gelecek nesillere ulaştırılacağını söyledi. Başkan Say, “Yaklaşık bir hafta önce Akdeniz Bölgesinde başlayan ve birkaç bölgede devam eden yangınlar var. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün bütün birimlerinin çalışmasıyla bu orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor. Tarihimizin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Buradan felaketi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.



“Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın”

Van’da medyana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Say, “Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın. Kısa bir süre önce birkaç gün arayla Van’ın ilçeleri olan Başkale’de, Saray’da, Özalp’te, Gürpınar, Muradiye ve en son İpekyolu ilçelimizde belli köy ve alanlarda sel felaketi yaşandı. İlçelerimizde selden etkilenen, hayvanları telef olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir süre önce doğal afetlerle mücadele edebilme anlamında AFAD İl Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma yaparak personellerimizden gönüllü Edremit Arama Kurtarma Ekibini (EDAK) kurduk. Kısa bir süre önce ekiplerimiz birkaç olaya müdahale etti, bir ekibimiz şu an Artvin Ervahi’de yaşanan sel felaketinde görev almak üzere gittiler ve hala dönmediler. AFAD Van İl Müdürlüğünün resmi talebi üzerine bir ekibimiz de Gürpınar ve diğer bölgelerde müdahale çalışmalarına katılmak üzere gittiler” diye konuştu.



“Tecrübelere ve uyarılara uymamız gerekiyor”

Edremit Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm imkanlarla doğal afetlerle mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Say, “Bizlerin bu noktada vatandaş olarak, sel felaketiyle karşı karşıya kalmamak için öncelikle tecrübelere ve uyarılara uymamız gerekiyor. Sel oluşabilecek yataklara ev yapmamamız gerekiyor. Özellikle orman yangınlarından sonra bir çağrıda bulunduk. Belediye olarak bin fidan bağışlayarak, Orman Genel Müdürlüğümüzle irtibata geçerek bu noktada halkımızın da yoğun bir talebi oldu. Yanan ormanlarımızın yeniden canlandırılabilmesi anlamında Orman Genel Müdürlüğüyle iletişimlerimiz devam ediyor. Bu yangınlar söndürüldükten sonra çalışmalarımız devam edecek. İnşallah yanan alanlarımızın çok daha fazlasını yeşillendirerek, yeşil vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

