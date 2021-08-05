

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın sürücüsü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler ise sınır dışı edilecek.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde dün jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı denetimler sırasında bir TIR durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorsesinde, 300 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu kaçak göçmen, havasızlık ve açlıktan halsiz bulundu. Jandarmanın su ve yemek dağıttığı göçmenler, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, TIR şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan M.A. dün akşam sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-08-05 11:10:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.