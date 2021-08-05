Vali Bilmez’den ADEM Müdiresi Soysal’a başarı belgesi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, pandemi döneminde 500 bin adet koruyucu maske üretip ücretsiz olarak okullara ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtan Tuşba Aile Destek Merkezi ( ADEM) Müdiresi Cemile Soysal’ı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Tuşba Kaymakamlığına bağlı Tuşba Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdiresi Cemile Soysal, başarı belgesini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin elinde aldı. Vali Bilmez adına Soysal’a belgeyi vererek bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, “2020 yılı başında Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı verdiğimiz tarihi mücadelede üstün gayret, fedakârlık ve yüksek performansından dolayı Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez tarafından da başarı belgesi verilmesi uygun görülen Tuşba Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdiresi Cemile Soysal’a belgesini vermiş bulunmaktayız. Bu süreçte kaybettiğimiz başta sağlık ve güvenlik personellerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve tüm milletimize baş sağlığı ve sabırlar temenni ediyorum” dedi.

500 bin adet koruyucu maske üretip ücretsiz olarak okullara ve kamu kurum ve kuruluşlarına verdiklerini söyleyen Tuşba Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdiresi Cemile Soysal da, “2020 yılı başında ülkemizi ve Van ilimizi de etkisi altına alan, birçok vatandaşımızla birlikte önemli sayıda sağlık çalışanımızı da kaybettiğimiz korona virüs salgınına karşı örnek teşkil edecek şekilde hep birlikte verdiğimiz tarihi mücadele kapsamında, herkesin evinde kalması istenen bir süreçte çalışma arkadaşlarım ile birlikte 500 bin adet koruyucu maske üretip ücretsiz olarak okullara ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Bu süreçte hep bizim yanımızda olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Tuşba Kaymakamımız Furkan Duman, Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Übeydullah Arvas ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke’ye teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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