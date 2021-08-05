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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

İHA

Tuşba Belediyesi ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı

– Van’ın Tuşba Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.
Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket eden Tuşba Belediyesi, insan merkezli ve doğayı koruyarak yarınlara daha güzel bir dünya bırakmak adına birçok proje hayata geçirdi. Bu kapsamda şimdiye kadar 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, hizmet binasının içerisine sıfır atığa uyumlu geri dönüşüm kutuları bırakan Tuşba Belediyesi, hizmet binası için de atık geçici depolama alanı oluşturdu.
Tuşba ilçesi sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastik ve atık pillerin toplanması için lisanslı geri dönüşüm firmaları ile sözleşme imzalayan Tuşba Belediyesi, bugüne kadar ilçe sınırları içerisinde bulunan hastane, okul, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman ve sitelere bin 600 adet iç ve dış mekan geri dönüşüm kutusu bıraktı.

“66 okulda 12 bin öğrenciye çevre eğitimi verdik”
Sıfır Atık Projesi’nin başladığı tarihten itibaren ilçe sınırları içerisinde toplatılarak geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atık miktarının 17 bin ton olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bu süre zarfında 19 ton bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdık. Ömrünü tamamlamış ve çevreye rastgele atılan 20 bin adet araç lastiği ile 2 ton atık pili geri dönüşüme kazandırdık. İlçemizde bulunan 66 okulda toplam 12 bin öğrenciye de ‘Sıfır Atık’, ‘Geri Dönüşüm’ ve ‘Çevre’ eğitimlerini verdik. Ayrıca ilçemizde hava, su ve toprak kirliliğine neden olabilecek her türlü kimyasal ve çevresel soruna ekiplerimiz anında müdahale ettiler” dedi.

“Atık yönetiminin tüm şartlarını yerine getirerek ‘Sıfır Atık Belgesi’ni aldık”
Tuşba’yı gelecek nesiller için daha yaşanabilir hale getirmek, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına büyük bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Akman, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’nin hem çevreyi koruduğunu hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce tüm şartları sağlayan Tuşba Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldıklarını vurgulayan Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık Projesi’ne ilk günden bu yana büyük destek veriyoruz. Bu çalışmalar sonucundan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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