İpekyolu Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol yapımlarında asfalt serim çalışması hız kazandı.

İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yapım ve asfalt serim çalışması ile bozuk ve yıpranmış yollar birer birer yenileniyor. Altyapı sorunları çözülmüş, uzun yıllar boyunca bir daha bozulmayacak nitelikte asfalt çalışması yapma hedefinde olduklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Kentimizin merkezi konumundaki en büyük ilçesi olan İpekyolu’nda ihtiyaçlara yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayağını yol yapım ve asfalt serim çalışması oluşturuyor. Çalışmalarımızı yaparken altyapı kuruluşları ile eşgüdümlü bir yol haritası çiziyoruz. Çünkü altyapısı yapılmadan bugüne kadar yapılan yolların durumunu hepimiz gözlemliyoruz. Çok şükür kısa süre önce başladığımız yol yapım çalışmalarında, asfalt serim aşamasına geçtik. İnşallah sezon içerisinde ilçemizdeki cadde ve sokak yolları çok daha güzelleşerek, trafikte de önemli derecede rahatlama sağlanacaktır” dedi.

İpekyolu ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışma başlatılan tüm yolların bir an önce tamamlanması talimatını veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Değerli vatandaşlarımızın sabrı ve anlayışıyla yapımına başladığımız yolların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulmasını hedefliyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflerimize ulaşacak, vatandaşlarımızı daha konforlu ve güzel yollarla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, altyapı sorunları çözülen cadde ve sokaklarda asfalt serim aşamasına başlandığını belirten icracı birim müdürlüğü yetkilileri, asfalt serim çalışmasında son olarak Buzhane Mahallesi Terzioğlu 1. Sokak ve Nuri Sokakta BSK binder asfalt kaplama çalışmasının tamamlandığını, diğer cadde ve sokaklarda da tam zamanlı bir çalışmanın devam ettiğini belirttiler.

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