4B Teknoloji’den araç takip hizmeti

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, 4B Teknoloji markalarıyla araç takip hizmetlerine başladıklarını duyurdu.

4B Teknoloji olarak teknolojide çığır açacaklarının altını çizen Güden, “Çalıştığımız firmalar bizden birçok konuda hizmet almak istiyorlar. Biz de bu anlamda yeni markamız 4B Teknoloji olarak gerek müşterilerimizin ihtiyaçları gerekse de bölgemizin ihtiyaçlarına göre yeni hizmetler verme yolundayız. Akıllı şehir projeleri, akıllı fabrikalar, turnike ve geçiş sistemleri, vagon geçiş sistemleri, PDKS sistemleri, otopark bariyer sistemleri, yangın ve alarm sistemleri, kamera ve güvenlik sistemleri, ağ ve kablolama çözümleri, kabin ve sistem odaları çözümleri, baskonuş el telsizleri, ticari yazılım çözümleri, barkod ve otomasyon çözümleri, restoran ve kafe çözümleri gibi hizmetleri de çözüm ortaklarımızla verebilmekteyiz. Özellikle araç takipte kısa sürede bölgede birçok şehrimize açıldık. Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Şırnak illerimizde hem özel sektörde hem de kamuda ciddi oranda araç takip müşterimiz bulunmaktadır. Neden araç takip sistemi kullanmalıyım? Aracın anlık konumu öğrenebilirsiniz. Aracın günlük, haftalık ya da aylık yaptığı kilometreyi öğrenebilirsiniz. Aracın çalışma durumu, rölanti, kontak v.s. gibi durumları, anlık hızı, sokak görüntüsü. Ayrıca aracınız için yasaklı bölge sınırlaması yapabiliyorsunuz. Örneğin aracınız sanayi bölgesine girdiği zaman sizlere bildirim gelmesini sağlayabiliriz. Bu sayede sizden habersiz aracın tamiri v.s. gibi durumların önüne geçebilirsiniz. Teknoloji bir deryadır. Sürekli gelişiyor. Biz de buna ayak uydurmak zorundayız. Başka türlü bölgenin sayılı teknoloji firması olmak güç olur. Bizi tercih eden, teknolojiyi tercih eden müşterilerimizin adım adım başarıya ulaştığını, işlerini daha iyi geliştirdiklerini görüyoruz. Bu hem bizi hem de müşterilerimizi mutlu ediyor. Bu yüzden bizimle çalışanlar mutlu diyoruz” ifadelerini kullandı.

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