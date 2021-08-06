Muradiye’de bir düzensiz göçmen ölü bulundu

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Muradiye ilçesinde bir düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Muradiye ilçesine bağlı Balaklı Mahallesi’nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan çobanlar, düzensiz göçmene ait ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Afgan uyruklu olduğu tespit edilen düzensiz göçmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.