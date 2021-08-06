Sel bölgelerinde başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 6 ilçede etkili olan sellerin ardından başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelindeki 69 noktada, 106 iş makinesi ve 132 personelle çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Sellerin ilk anından itibaren adeta seferberlik ilan eden büyükşehir belediyesi, tüm imkânlarıyla çalışma başlattı. İlk etapta mahalle içlerinde çamur ve balçık temizliği çalışması yapılırken, daha sonra tahrip olan alt ve üstyapılarla ilgili çalışma başlatıldı.

Kent genelinde selden etkilenen İpekyolu ilçesi Bostaniçi, Karpuzalan mahalleleri, Başkale ilçesi Esenyamaç, Oğulveren ve Onikidere mezrası, Erciş ilçesi Taşyapı, Gergili mahalleleri, Çaldıran ilçesi Osmanlı Mahallesi, Özalp ilçesi Yukarı Balçıklı, Bağrıaçık, Boğazkesen ve Hacıkışlak mahalleleri ile Gürpınar ilçesi Erkaldı, Bozyiğit ve Hoşap mahalleleri başta olmak üzere toplamda 69 noktada çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, bir yandan selden etkilenen alanlarda dere, bent ve yol temizliği çalışması gerçekleştirirken, bir yandan da tahrip olan menfez ve köprü yenileme ile yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan, kent genelinde olası sellerin etkilerini en aza indirmek için başlatılan yeni bent yapımı, menfez yenileme ve altyapı güçlendirme çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor.

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