Van'da sel öncesi yağmur bulutu cep telefonu kamerasında

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün önce sele neden olan sağanakta, yağmur bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün etkili olan sağanak sele neden oldu. Sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Sele neden olan sağanak, aynı mahallenin uzak bir noktasından esnaflık yapan Fatih Özdemir tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Özdemir, ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaştığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-08-06 15:31:47



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