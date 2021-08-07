Minik öğrencilerden yüz yüze eğitim için klipli aşı çağrısı Klipli aşı çağrısı duygulandırdı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencileri, okullarının yüz yüze eğitime başlaması için öğretmenleriyle hazırladıkları klipli aşı çağrısı duygulandırdı.

Korona virüs salgının son bulması ve toplumsal bağışıklığın sağlanmasının aşıyla mümkün olacağına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Edremit ilçesindeki Van Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut (FİLO) İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Şenay Bahçe, öğrencileriyle birlikte aşı konulu bir klip hazırladı. Duygu dolu klipte öğrencilerin eskisi gibi arkadaş ve öğretmenleriyle bir arada olduğu günler anımsandı. Vakaların yeniden artması durumunda yeniden okuldan uzak kalacaklarına dikkat çeken öğrenciler, bu kapsamda toplumsal bağışıklık için herkesin aşı olması çağrısında bulundu. Nazım Hikmet Ran’ın ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şiirinin Alp Murat Alper tarafından bestelenerek hazırlandığı klip ise büyük beğeni topladı.



“Aşı zamanı gelenler aşılarını olsunlar”

İHA muhabirine konuşan Sınıf Öğretmeni Şenay Bahçe, korona virüsün tüm dünyada etkili olan bir salgın olduğunu ve bu salgından kurtulmanın en etkili yolunun da aşı olmaya bağlı olduğunu belirtti. Sınıf öğretmeni Bahçe, “Biz öğretmenlerin toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirilmesine inanıyorum. Bu sebepten dolayı öğrencilerim olan minik kalplerle sizlere tekrar sesleniyorum; lütfen aşı zamanı gelenler aşılarını olsunlar ve bizler de öğrencilerimize kavuşalım” dedi.

Yüz yüze eğitimin başlamasını istediklerini ifade eden Okul Müdürü Ömer Aslan ise okulların yüz yüze açılması da vatandaşların aşı olmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Okullarının açılması için büyüklerin aşı olmasını isteyen öğrenciler de büyüklerin aşı olmadığı her gün okullarından uzak kaldıkları bir gün olduğunu söyledi.

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