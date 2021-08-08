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'Kaçaklar, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli havaları değerlendiriyor'

DHA

'Kaçaklar, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli havaları değerlendiriyor'


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)YASA dışı geçişleri engellemek için Van'ın İran sınırındaki  Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, alınan tedbirler de sürdürülüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2020'de sınırda 105, 2021'in ilk 7 ayında ise 40 binin üzerinde göçmen yakalanıp, engellendiğini söyledi. Vali Bilmez, kaçak göçmenlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli havaları değerlendirdiğini belirterek, "Biz de ona göre önlemleri alıyoruz. Son olarak Çaldıran'da yakalanan 300 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmenlerin kaldığı değerlendirilen 16 ev tespit edilip, yıkıldı" dedi.
İran'a olan uzun sınırı nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin güzergah olarak kullandığı Van´da güvenlik güçlerinin  mücadele çalışmaları devam ederken, bir yandan da yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, en önemli çalışmalardan biri de sınırda yürütülüyor. Yasa dışı geçişlerin engellenmesi amacıyla Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları yürütülüyor. Beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmaları devam ederken, Van Valisi ve  Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de yapılan çalışmalar, alınan önlemler ve yaşayan kaçak geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 
YENİ TEDBİRLER ALINDI
Van'ın İran'la olan 295 kilometrelik sınır hattında, göçmen kaçakçılığı ve teröristlerin geçişlerinin engellenmesi için 750 özel harekat polisi, asker ve korucuların  7/24 gözetleme yaptığını belirten Vali Bilmez, sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için de 110 kilometre hendek kazıldığını anlattı.
Son yıllarda Van'a giriş yapan göçmen sayısında bir artış olduğunu dikkat çeken Vali Bilmez, "Bunun bir nedeni, Afganistan'da yaşanan süreç, diğer bir nedeni de hem Güney sınırımızda, hem de Van'ın Kuzeyi'nde alınan fiziki önlemler ve yapılan duvar, göçmenleri daha çok geçiş için Van'a yöndendirdi. Van'ın İranla  295 kilometrelik bir sınır hattı var. 2019 yılının Temmuz ayından bu yana bölgemizde sınır önlemleri ekstra arttırılmaya çalışıldı ve yeni tedbirler alındı. Geçen sene yaklaşık 105 bin civarında sınırda engellediğimiz, veyahut da yakaladığımız göçmen baskısı altında kaldık. Bu sene maruz kaldığımız göç baskımız geçen yıla göre daha fazla değil. Şu ana kadarki rakamlarda daha 40 binleri yeni geçtik. Bu da, toplumda ciddi bir hassasiyet olduğu için bu daha çok gündeme geliyor.  Hem insan kaçakçıları hem terörist geçişler hem de düzensiz göçü engelleyebilmek için 110 kilometrelik hendek kazıldı. Bu hendekler  4 metre derinliğinde, 4 metre de genişliğinde.  Ağrı sınırından duvar inşaatı bitmiş. Oradan başlayarak Çaldıran ilçemizde 63 kilometrelik duvar yapımı devam etmekte.  Bir bu kadar dahasının planlaması var. İnşallah o da yakında ihale edilirse, o da önümüzdeki yıl yapımına başlanır.  Bir taraftan da İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü AB projesi kapsamında  sınır hattında gözetleme ve haberleşme kuleleri yapılmakta. Bunların yapımı bitti. Ama elektrik, radar kamera sistemlerinin montesi kaldı. Bu kuleler, uzaktan atış imkanı sunacak cihazların monte edileceği kuleler olacak. Orada görüntüleri, haberleşme kuleleri ile hem karakollara , hem karargaha aktarma imkanı olur ve olaylara daha hızlı müdahale edilecek.  Ayrıca sınır hattında Kara Kuvvetlerine mensup askerlerimiz nöbet tutmakta, devriye gezmekte, oradaki kule ve karakol sayısını arttırmaya çalışmakta.  Bu yılki hassasiyetten dolayı da iki keşif birliği, iki de komando birliği ilave gönderildi zırhlı araçlarıyla birlikte. Arka hattında jandarma devriye geziyor, nöbet tutuyor.  Bu sene onlara ilave 750 özel harekat polisi 35 tim ve 50 zırhlı aracıyla onlar da geldiler, bölgede görev yapmakta" dedi.
SINIRDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Vali Bilmez, sınır hattında devriye gezen özel harekat polisi ile sınırı geçmeye çalışan teröristler arasında 4 gün önce çıkan çatışmada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. 
Bilmez, şöyle devam etti:
"Yani hem orada çalışan firmaların güvenliğini sağlıyor hem sınırdan geçişleri önlemeye çalışıyor, terörle mücadele görevi icra etmeye çalışıyor. Sayın İçişleri Bakanımızın en son ziyaretinde sınır köylerinde  geçişleri engellemek amacıyla 500 güvenlik korucusu istihdamı için bize kadro verildi. İlana çıkıldı. Merkezdeki şok evler dediğimiz göçmenlerin ilk etapta tutulduğu evleri tespit edip, yıkmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar tespit ettiğimiz 16 ev yıkıldı. Organizatörlere ciddi işlem yapılıyor. Bu sene bizim işlem yaptığımız organizatör sayısı 900'den fazla oldu. Bunların yarısından fazlası tutuklandı. Çünkü geçen yıl bu suçlar, katalog suçlar kapsamına alındı. Daha önce tutuklama az çıkıyordu. Ama cezalar caydırıcı olmadığı için insanları bu suçu işlemekten alıkoymuyor. Çünkü bir kişinin ceza almasıyla, tahliye olması hemen hemen aynı ana denk gelmekte. Onun için bu cezaların daha caydırıcı hale gelmesi gerekiyor. Şu an  jandarmamız,  polisimiz, sınır birliğimiz, korucularımız uyum içinde 7/24 esasına göre sınırda görev yapmakta.  Bir taraftan göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadele devam ederken, İHA ve SİHA'dan da en düzeyde yararlanmaktayız. Bölgeye takviye için zırhlı araçlarımızın hepsinde termal kameralar da var. Van Gölü etrafında teknelerle kaçak göçmen taşınmaya karşı da yaklaşık 200 korucumuz belirli noktalarda 24 saat esasına göre nöbet tutmakta. Onun için sınırı namus bilinciyle korumak için bütün birimlerimiz koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Düzensiz göçmenler geçen sene en çok Çaldıran'da geçiş yapıyordu. Burayı biz tutmaya başlayınca Özalp'a kaydılar. Özalp'ı sıkıştırınca Başkale tarafını kullanıyorlar.  Kaçak göçmenler İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli anları daha çok değerlendirmeye çalışıyorlar. Biz de ona göre önlemleri alıyoruz. Son olarak Çaldıran'da yakalanan 300 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. "
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-08 10:04:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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