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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale’de selin yaraları sarılıyor

İHA

Başkale’de selin yaraları sarılıyor

Van’ın Başkale ilçesindeki sel ve su baskınları sonrası bölgedeki müdahale ve iyileştirme çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. 15 kurum ve kuruluştan çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda, selden en çok etkilenen Esenyamaç ve Onikidere mezralarında 60 iş makinesi ile temizlik ve rüsuba çalışmaları devam ediyor.
Başkale’de 28 Temmuz’da başlayan aşırı yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Terazin İkizdeğirmen mezraları, Yavuzlar,Gedikbaşı Kavurgalı ve Esenyamaç ile Onikidere mezrasında sel ve su baskını meydana geldi. Yaşanan olaylarda, bölgede çok sayıda hayvan telef olurken, Esenyamaç ve Onikidere mezralarında da 6 ev yıkıldı, 10’dan fala ev de hasar gördü. Bölgede, AFAD koordinasyonunda hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. AFAD Başkale’de selden zarar gören mahallelerde toplamda 40 çadır kurdu, 429 battaniye dağıttı. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor. Şiddetli yağışlar sonrası 8 mahallede elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin ve mahallelerin tümüne elektrik verilmeye başlandı. Bölgede kapanan 22 mahalle yolunun tamamı açıldı. Selden en çok zarar gören Esenyamaç ve Onikidere mezrası olmak üzere 19 mahallede şebeke ve hat arızaları onarılarak tekrar su verilmeye başlandı.
İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan taramada sel nedeniyle telef olduğu tespit edilen küpeli ve küpesiz 731 küçükbaş hayvan çevre sağlığı için ekiplerce itilaf çalışmaları tamamlandı. Türk Kızılay koordinesinde iki mahallede günlük 3 bin toplamda 28 bin adet sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Başkale Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca Esenyamaç ve Onikidere mezralarında 1200 adet ekmek, 170 adet 5 lt su ve 512 koli gıda ve 307 temizlik malzemesi, 97 koli çocuk bezi, dağıtımı yapılırken 75 haneye de giyim ve 290 çift ayakkabı teslim edildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalarda selden en çok zarar gören Esenyamaç Mahallesinde 10 konut yıkıldığı 38 konutun ağır hasar gördüğü 42 konutun da az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Esenyamaç Mahallesinde ikamet eden ve selden zarar gören vatandaşlardan Murat Atabey, selden hemen sonra tüm kurumların seferber olduğunu söyledi. Murat Atabey, “Selden hemen bir saat sonra devletin tüm kurumları köyümüze geldi. Van’dan Başkale’den kepçe, dozer ve iş makineler ve yetkililer yanımıza geldi. Tüm kurumlar elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Kızılay her gün sabah öğle ve akşam yemek dağıtıyor. AFAD çadır kurdu ve bütün kurumlar yardım dağıtıyor. İş makineleri çalışıyor” diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını anlatan Cevat Özer de devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu söyledi. Cevat Özer, “Millet çok perişan durumda Allah devletten razı olsun her türlü imkânlarıyla burada bizim yanımızda. Gıda, yemek elbise ve diğer tüm yardımlar yapılıyor. İş makineleri kepçe dozer kamyon her şey burada bizim için çadır kuruluyor. Devletimiz evleri yıkılan vatandaşlar için de ev yaparsa Allah razı olsun” dedi.
Sel suyuna kapılarak son anda komşusu tarafından kurtarılan Kader Yurtseven de devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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