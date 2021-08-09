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Van Büyükşehir Belediyesi sellerde vatandaşı yalnız bırakmadı Yıkılan köprü ve menfezler onarılıyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi sellerde vatandaşı yalnız bırakmadı Yıkılan köprü ve menfezler onarılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında meydana gelen su taşkınlarına erken müdahale ederek birçok olası facianın da önüne geçti.
Kent genelinde aşırı yağışların sebep olduğu su taşkınları ile mücadele sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 73 noktada, 179 iş makinası ve 261 personel ile selin ilk anından itibaren vatandaşın yaralarını sarıyor. Yaşanan sel olaylarının ardından tüm birimleriyle alarm durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi ortaya koyduğu çalışmalarla sel bölgelerinde herkesin büyük takdirini topladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ise selden etkilenen tüm ilçe ve mahalleleri gece gündüz demeden ziyaret etti. Vatandaşların acı ve sıkıntılarına ortak olan Vali Bilmez ve Çelikel birçok sıkıntıya da çözüm üretti.

“Yıkılan köprü ve menfezler onarılıyor”
Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ, kent genelinde selden etkilenen Başkale ilçesi Esenyamaç, Oğulveren ve Onikidere mezrası, Erciş ilçesi Taşyapı, Gergili mahalleleri, Çaldıran ilçesi, Osmanlı Mahallesi, Özalp ilçesi Yukarı Balçıklı, Bağrıaçık, Boğazkesen, Aşağı Yorganlı, Çubuklu ve Hacıkışlak mahalleleri ile Gürpınar ilçesi Erkaldı, Bozyiğit, Muradiye Uluşar, Otlakbaşı, Dağören ve İpekyolu ilçesi Ortanca, Bostaniçi, Karpuzalan mahalleleri ve 73 noktada çalışma gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilk etapta mahalle içlerinde çamur ve balçık temizliği çalışması yaparken, daha sonra tahrip olan alt yapı ve üst yapılarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Sel sularının tahrip ettiği menfezler büyük olanlarla değiştirilirken yıkılan köprülerde onarıldı.

“VASKİ arızalanan içme suyu hatlarını yeniliyor”
Yaşanan seller ile birlikte birçok mahallede içme su sıkıntısı da yaşandı. Su hatları ve çeşmeler hasar görüp kullanılmaz hale gelince Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü selden etkilenen mahallelerde 66 İş makinası ve 120 personelle çalışma başlattı. İlk etapta vatandaşların su ihtiyacını tankerlerle karşılayan VASKİ kısa sürede de hasar gören çeşme ve su hatlarının da onarımını da gerçekleştirdi. Su baskını yaşayan yaklaşık 400 evinde su tahliyesini yaptı. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan da meydana gelen sel ve su taşkınlarından dolayı arızalanan içme suyu isale hattı arızaonarım çalışmalarını yerinde inceledi.

“Gölet, kanal ve yayla yolları yeniden açılıyor”
Sel ve aşırı yağışlardan dolayı birçok bölgede yayla ve tarım sulama kanalları da büyük hasar gördü. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yaşanan sellerin ardından kanal ve göletlerde moloz temizliği yaparak yayla yollarında onarım çalışması yaptı. Tıkanan menfezler ise yeniden kullanıma açıldı.

“Devletin tüm kurumları yardımımıza koştu
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve afetin ilk anından itibaren devletin gücünü yanlarında hissettiklerini belirten Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, “Mahallemizde yaşanan sel afeti hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Selin ardından bizler ilgili kurumları aradık. Yarım saat içerisinde devletin tüm kurumları yardımımıza koştu. Sayın Valimiz ilk gün mahallemize geldi. Bugün de İçişleri bakan Yardımcımız burada milletvekillerimiz burada. Yani devletin yardım elini ilk andan itibaren bize uzattığını gördük. Kısmi eksiklerimiz var. Onlar da gideriliyor. Yaralarımız sarılıyor. Devletimiz yanımızda yalnız olmadığımızı hissediyoruz” dedi.
Devletin en zor gününde kendilerine sahip çıktığını söyleyen mahalle sakinlerinden Cevat Özer ise sel afetinin ilk anından itibaren tüm kurumların buraya geldiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlarımız bizlere yardımcı olmak için buradalar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah mahallemizin ihtiyaçları kısa sürede giderilecek” şeklinde konuştu.
Sel taşkınlarıyla birlikte hasar gören birçok mahallenin sıkıntıları giderilirken Başkale İlçesi Esenyamaç, Oğulveren ve Onikidere mezrasındaki çalışmalar ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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