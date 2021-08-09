Van'da, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, içinde silah bulunduğu tespit edilen aracı takibe aldı. Jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 adet AK-47 Kaleşnikof marka 7.62 mm çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 şarjör ve 126 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen iki kişinin sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-08-09 21:06:05
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