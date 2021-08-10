Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı

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Van merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından Van’da 7, Hakkari’de 5 adrese 10 Ağustos 2021 tarihinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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