Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da düğün konvoyunun önünü kesen tren personeli, bahşiş aldıktan sonra geçişe izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişi tarafından izlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde raylardan karşı tarafa geçmek isteyen çiftin düğün konvoyu, gelen trenin geçişini bekleyeme başladı. Bu sırada makinist, konvoyu fark edince araçların önünde durdu. Düğün sahipleri, trenin durmasıyla şaşkınlık yaşarken, personel bahşiş almak için durduklarını söyledi. Düğün sahiplerinden bahşiş alan görevliler, daha sonra yollarına devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-08-10 17:34:04



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