Van’da 21 yeni güzergaha ilk kez otobüs seferi verildi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma hizmeti bulunmayan 21 yeni güzergahta ilk kez hizmet vermeye başladı.

Hayata geçirilen yenilikçi hizmetlerle hem kent trafiğini hem de yaya trafiğini rahatlatan çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce toplu taşıma filosuna kazandırdığı 54 otobüs ile hizmet ağını genişletti. Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, filoya yeni eklenen otobüslerle yoğunluğun yaşandığı bölgelerdeki sefer sayıları artırırken, kentteki 21 noktaya ise ilk kez toplu taşıma aracı seferleri düzenlenmeye başladı. Yeni düzenleme ile yolcu talebinin yoğun olduğu başta Hacıbekir Mahallesi olmak üzere, Karşıyaka, Yalım Erez, Sürmeli, Hisar, Bayırlı, Dere, Yeni MahallesiEsenler, Cevdetpaşa Mahallesi Sofubaba Erek Meydanı, Süphan Mahallesi, Eminpaşa, Şabaniye, İstasyon, Abdurrahman Gazi, İskeleYalı, Esendere, Eski Kale Yolu Terzioğlu Mahalleleri ile Melen Caddesi Eski Erzurum yolu, Aşağı Bakraçlı Mahallesi Gazi Osman Caddesi ve Organize Sanayi Bölgesi güzergahlarına yeni hatlar verildi. Açılan yeni hat ve otobüslerle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Van ve Erciş olmak üzere 138 otobüsle 67 güzergâh 1300 kilometrelik yol ağında 2318 durakta hizmet veriyor.

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