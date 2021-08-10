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Van Kalesi önüne kurulan turnikeye tepki TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe: “Turnikenin eski yerine alınmasını istiyoruz"

İHA

Van Kalesi önüne kurulan turnikeye tepki TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe: “Turnikenin eski yerine alınmasını istiyoruz"

Van Kalesi önünde kurulan turnikenin yanlış yere konulduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını talep etti.
Van Kalesi önünde kurulan turnikenin yanlış yere konulduğunu ifade eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Turnikenin konulduğu alanda çay bahçesi, kafeterya ve lavaboların da yer aldığını ifade eden vatandaşlar, turnikeden geçen herkesin Van Kalesi’ni gezmek için giriş yapmadığını söyledi. Kiminin sadece çay bahçesinde bir çay içmek için geldiğini, kiminin lavaboyu kullanmak için veya gelin ve damatların fotoğraf çekimi için geldiklerini belirten vatandaşlar, bunun için de herkesin giriş ücreti ödediğini söyledi. Özellikle yarım saatlik çekim için gelen gelin ve damatla birlikte bazen 10 kişinin yer aldığını da sözlerine ekleyen vatandaşlar, bunun da bazen yüklü bir paraya tekabül ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Kalesi önünde kurulan turnikenin yanlış olduğu ile ilgili kendilerine de yoğun bir şikayetin olduğunu ifade ederek, “Geçen günlerde ilimizi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a da turnikenin yanlış yerde olduğunu söyledik. İçerde yeme içme sektöründe hizmet veren esnaf arkadaşlarımızın var, lavabolar var. Gelin ve damatlar fotoğraf çekmek için geliyorlar. Onlar kaleyi ya da ören yerleri gezmiyorlar. Sadece burada fotoğraf çekmeye, yada çay, kahve içmeye gelenler oluyor. Lavaboya gittiği için ören yeri giriş ücretini ödeyenler oluyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Halkımıza bu ekstra bir maliyeti oluyor. Bizim turnikenin, Van Kalesi tırmanışının olduğu alana yani eski yerine alınması ile ilgili talebimiz var” dedi.
Gelen ziyaretçilerin yüzde 60’ının sadece çay, kahve içmek için ya da fotoğraf çekmek için geldiğinin vurgulayan Özgökçe, “İçerde yer alan kafeteryamız defalarca el değiştirdi. Çünkü girişte ücret alındığı için kimse kafeye bile gitmiyor artık. Kaleye çıkmayacaklar sadece çay veya kahve içecekler ama yine de ören yeri ücretini ödüyorlar. Kişi başı ücret 12,5 TL. Belki rakam olarak az gelebilir ama çay içmek isteyen 5 kişilik bir aile giriş ücreti olarak 60 TL’den fazla para ödeyecek. Bu da ailelere ekstra külfet oluyor” ifadelerini kullandı.
Van Kalesi önünde sadece fotoğraf çekmek için geldiklerini belirten gelin ve damat ise, “Kaleyi gezmedik ama turnikede ücret ödedik. Burada fotoğraf çeken çiftlerin turnikeden 5 dakikalığına geçip ücret ödemesi yanlış. Turnike kalenin kötü tarafına konulmuş. Buraya baktığınızda gelen vatandaşların yarısı kaleyi gezmiyor. Sadece çay içecekler. Biz 13 kişi geldik. Yarım saatlik fotoğraf çekimine bir sürü para ödedik. Buna bir çare bulunmalı. Bu haksızlık. İnsanlar bu şekilde mağdur edilmemeli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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