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Kılıçdaroğlu, Van'da selin vurduğu Esenyamaç'ta incelemelerde bulundu

DHA

Kılıçdaroğlu, Van'da selin vurduğu Esenyamaç'ta incelemelerde bulundu


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Harun AKSU/VAN,(DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Temmuz'daki selde zarar gören Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, selde evleri yıkılan ve eşyaları zarar görenlere her türlü desteği vereceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları kapsamnında uçakla Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı'na geldi. Havalimanında CHP Van ve Hakkari il teşkilatları tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, buradan da araç konvoyu eşliğinde Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, burada selin yıktığı evleri tek tek gezerek, zaran gören vatandaşların sorunlarını dinledi. 1 yaşındaki Ayla Canbolat'ı kucağına alıp seven Kılıçdaroğlu, Kürtçe kendisine 'hoş geldin' diyen kadınlarla da sohbet edip, sıkıntılarını dinledi.
Selin geldiği gün 14 kişilik ailesiyle dama çıkarak son anda kurtulan Rojbin Canpolat, Kılıçdaroğlu'dan yardım istedi. Canpolat," Sayın Genel Başkanım evimiz, eşyalarımız, herşeyimiz gitti. Biz o sırada evdeydik. Kanser hastası yaşlı bir kadın da vardı. Biz onun için evden çıkamadık. Son anda evin damına çıkarak kurtulduk. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Şu an psikolojim bozulmuş. Sizden destek bekliyoruz" dedi.
'HİÇ KİMSE KENDİSİNİ SAHİPSİZ HİSSETMESİN, ZARARLARI KARŞILAYACAĞIZ'
Sorunlarını anlatan selzedeleri dinleyen Kılıçdaroğlu, zararların en kısa sürede karşılanacağını söyledi. Kılıçdağoğlu,"Esenyamaç bir sel felakati yaşadı.Sayın muhtarımla beraber gezdik, gelirken AFAD çadırlarını da gördük. Orada da yetkililer vardı. İlk müdaheleyi yapmışlar. Yollar açılmış vaziyette. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bir bütün olarak bütün sorunlara kilitleniyor. Vatandaşlarımız bir mağduriyet yaşıyorlarsa, bu mağduriyetleri gidermek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bir taziye evi talebi var, yapacağız, cami yapacağız. Onun için de söz verdik. Ayrıca, kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördükerini ifade ettiler. Ben muhtar arkadaşımıza dedim ki; her bir evin ihtiyacı neyse, yatağından buzdolabına kadar neyse siz listesini yapın, Van il  başkanımıza teslim edin. Biz bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız diye söz verdik. Bunu yapacağız. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Biz hep beraber vatandaşlarımızın derterine kilitlendik. Bu dertleri, sorunları aşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.
KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİ
Karadenizde meydana gelen sel felaketine de değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün Karadeniz'de de bir sel felaketi oldu. Grup başkan vekilimiz ve milletvekili arkadaşlarımız orada. Oradaki vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapacağız. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz bütün sorunları çözeceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Van'la ilgili afet talebi var. Karadeniz'de Rize'de ve selin geldiği bölgelerde yapıldı. Burada da afetin içeriği ve büyüklüğüne bakmak lazım. Burada büyük felaket yaşanmış. Aslında muhtarın uyarısı üzerine evlerini terk etmiş. Yoksa çok sayıda can kaybının olacağı ifade ediliyor. Dolayısıya burarın afet bölgesi ilan edilmesi ve bütün ihtayaçların karşılanması sözünü verdik. Sınır kapısının açılması isteniyor. Evet sınır kapısı açılmalı. Karşılıklı ilişkiler kurulmalı ve bu konuda Van'da da bir açıklama yapacağız. İl başkanımızla beraber sınır kapısına gideceğiz. Van'ın sorunları var. Ama bu sorunları çözecek irademiz ve gücümüz de var" diye konuştu.
'ANKARA, ŞU AN ESENYAMAÇ'TA'
Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ahmet Korkmaz da ziyaret için Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Korkmaz,"Ankara, şu an Esenyamaçta. Sayın CHP Genel Başkanı mahallemizde. Mahallem adına müteşekkiriz. Selin üzerinde 11 gün geçti, mahallemiz bir gün olsun kendini sahipsiz görmedi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe gerçekten çok ihtiyacı var. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım. Mahallemize hoş geldiniz" dedi.
Kılıçdaroğlu, Esenyamaç'taki incelemelerinin ardından kara yoluyla Van'a geçti.
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2021-08-11 18:04:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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