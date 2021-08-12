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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı annelerin evlat eylemi devam ediyor

İHA

Vanlı annelerin evlat eylemi devam ediyor

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binasına yürüdü.
Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.
PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, HDP'lilerin müzik açarak seslerini bastırmaya çalışmasına adeta kin kustu. Eylemde sinir krizleri geçiren Sancar, 10 yıldır HDP ve PKK ile mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, “10 yıl 3 ay oldu ben kızımdan ayrıyım. Kızımın hiç sesini duyamadım. Kızımın yüzünü unuttum, artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben hakkım olan Şeyma’mı istiyorum. Bütün fakir fukaranın çocuklarını götürmüşler. HDPli milletvekillerin çocukları özel okullarda okurken, bizim çocuklarımızı götürüp dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Aç ve susuz bir şekilde çocuklar mağaralarda ölüp gidiyorlar. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz müzik sesini dinlemeye gelmedik. Bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama bizi yıldıramazlar” dedi.
Gönüllü olarak eylemlere katıldığını da belirten Sancar, “Ben acım için buradayım. Para, mülk peşinde değilim. Ben dilenmeye gelmemişim, evladımı almaya gelmişim. Evladımı versinler. Şeyma kızım eğer beni duyuyorsan, gel devlet güçlerine teslim ol. Senin hayalin okumaktı. Hani sen savcı olacağım diyordun. Gel hayatına kaldığın yerden devam et kızım. Dayanacak gücüm kalması. 30 çocuk gelip anne ve babalarını sevindirdiler. Sen de gel beni sevindir. Deme annem peşimden gezmiyor. Ben 10 yıldır senin peşini hiç bırakmamışım bırakmam da. Artık sende gel” diye konuştu.
Oğlu Yusuf Ertaş’ın 8 yıldır kaçırıldığını belirten Tahsin Ertaş isimli vatandaş da, “Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Ben sadece oğlumu istiyorum. Oğlum gelmeden bir yere gitmeyeceğim. Aile olarak perişanız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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